В Сибири завершился первый этап учений истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ
Красноярск, 19 февраля, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Высотные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) завершили первый этап лётно-тактических учений с боевым применением в Красноярском крае и готовятся к перебазированию в Бурятию. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
В ходе выполнения тактического эпизода экипажи боевых машин выполнили перехват и условное уничтожение групповых целей высокоточного вооружения условного противника.
Обнаружение и сопровождение целей выполнили расчёты трёх типов радиолокационных станций «Гамма», «Терек», «Кабина».
Следующий этап учений пройдёт в Бурятии, где истребители-перехватчики после перебазирования выполнят боевые пуски управляемых авиационных ракет класса «воздух-воздух» по одиночным и групповым целям.
Всего в лётно-тактических учениях ЦВО в Сибири задействовано около двадцати самолётов, в том числе истребители-перехватчики МиГ-31БМ, транспортные самолёты Ан-26 и Ан-12, самолёт ДРЛО АК А-50, а также около 800 военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, российские военные самолёты Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал» прибыли на сирийский аэродром «Хмеймим» для участия в военно-морских учениях.