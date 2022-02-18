Красноярск, 19 февраля, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Высотные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) завершили первый этап лётно-тактических учений с боевым применением в Красноярском крае и готовятся к перебазированию в Бурятию. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru МиГ-31БМ

В ходе выполнения тактического эпизода экипажи боевых машин выполнили перехват и условное уничтожение групповых целей высокоточного вооружения условного противника.

Обнаружение и сопровождение целей выполнили расчёты трёх типов радиолокационных станций «Гамма», «Терек», «Кабина».

пресс-служба ЦВО "Данные о целях были переданы экипажам истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ для дальнейшего уничтожения условных целей, имитирующих крылатые ракеты большой дальности. Кроме этого, экипажи МиГ-31БМ при помощи бортовых радиолокационных станций «Заслон-М» на дальности около 250 километров выполнили обнаружение и условное уничтожение крылатых ракет. Всего в ходе эпизода было обнаружено и условно уничтожено около 8 групповых целей, имитирующих крылатые, зенитные и авиационные управляемые ракеты».

Следующий этап учений пройдёт в Бурятии, где истребители-перехватчики после перебазирования выполнят боевые пуски управляемых авиационных ракет класса «воздух-воздух» по одиночным и групповым целям.

Всего в лётно-тактических учениях ЦВО в Сибири задействовано около двадцати самолётов, в том числе истребители-перехватчики МиГ-31БМ, транспортные самолёты Ан-26 и Ан-12, самолёт ДРЛО АК А-50, а также около 800 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные самолёты Ту-22М3 и МиГ-31К с авиационным комплексом «Кинжал» прибыли на сирийский аэродром «Хмеймим» для участия в военно-морских учениях.