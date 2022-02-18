Глазго, Великобритания, 19 февраля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. 25-летний форвард шотландского «Глазго Рейнджерс» и сборной Колумбии по футболу Альфредо Морелос, как сообщает журналист Win Sports TV Пипе Сьерра, может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените».

Логотип «Зенита»

В текущем сезоне шотландского Премьершипа 2021/22 Альфредо Морелос принял участие в 21-м матче за «Глазго Рейнджерс», в котором отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Морелос выступает за «Глазго Рейнджерс» с 1 июля 2017 года после перехода из финского «ХИКа» за 1,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость колумбийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона в Российской Премьер-лиге будет действовать новая система лимита. В заявке каждого клуба на сезон может находиться не более тринадцати легионеров (на данный момент — восемь). При этом на поле также не разрешается одновременно находиться восьми футболистам с иностранным паспортом.