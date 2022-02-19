Элиста, , 00:51 — REGNUM В Калмыкии участие в прививочной кампании от COVID-10 приняли 18 детей, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Состояние получивших первую COVID-прививку подростков удовлетворительное, за ними организовано медицинское наблюдение.

Калмыкия получила партию антиковидной вакцины для детей в объёме 240 доз вакцины. Препарат будет распределяться по запросам из районных муниципалитетов.

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