Москва, , 00:50 — REGNUM Формируется волонтерский штаб #МыВместе для помощи людям, прибывающим на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик.

Лес рук — символ волнтерского движения в России ИА REGNUM

Круглосуточный оперативный волонтерский штаб будет координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев с Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.

Волонтеры Народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», Красного креста и других добровольческих объединений совместно с профильными службами будут осуществлять сбор, сортировку и адресное распределение гуманитарной помощи прибывшим, обеспечивать функционирование пунктов временного размещения, оказывать социальную помощь прибывающим жителям ДНР и ЛНР.

Михаил Кузнецов. «Сейчас в экстренном порядке разворачивается штаб помощи для того, чтобы поддержать прибывших жителей ДНР и ЛНР, обеспечить их предметами первой необходимости, продуктами, оказать психологическую помощь. Конечно, первыми их будут встречать спасатели и местные власти, но мы должны быстро скоординировать общественную поддержку в Ростове, а если понадобится, то и по всей стране», — сказал руководитель Исполкома Народного фронта

Евгений Козеев. «Мы не можем остаться в стороне в такой ситуации. Важно, чтобы общественная поддержка была более эффективна, грамотно ее скоординировать. У добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей большой опыт такой работы. Мы готовы к разносторонним задачам. Наши ребята прошли специальную подготовку, и в случае необходимости знают, как оказать, в том числе, первую помощь, пострадавшим и имеют большой опыт в организации и обеспечении деятельности пунктов временного размещения. Помощь добровольцев, безусловно, очень важна», — поделился член Общественной палаты РФ, руководитель ВСКС

Павел Савчук, председатель Российского красного креста, заявил, что «Российский Красный Крест в координации с нашими партнерами окажет гуманитарную помощь и сделает все возможное, чтобы облегчить судьбу людей. Также наши волонтеры готовы оказать психо-социальную поддержку вынужденным переселенцам».

Читайте также: Нижегородская область направит 40 тонн «гуманитарки» жителям Донбасса