Волонтерский штаб #МыВместе создается для помощи эвакуированным с Донбасса
Москва, 19 февраля, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Формируется волонтерский штаб #МыВместе для помощи людям, прибывающим на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик.
Круглосуточный оперативный волонтерский штаб будет координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев с Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.
Волонтеры Народного фронта, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», Красного креста и других добровольческих объединений совместно с профильными службами будут осуществлять сбор, сортировку и адресное распределение гуманитарной помощи прибывшим, обеспечивать функционирование пунктов временного размещения, оказывать социальную помощь прибывающим жителям ДНР и ЛНР.
Павел Савчук, председатель Российского красного креста, заявил, что «Российский Красный Крест в координации с нашими партнерами окажет гуманитарную помощь и сделает все возможное, чтобы облегчить судьбу людей. Также наши волонтеры готовы оказать психо-социальную поддержку вынужденным переселенцам».
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