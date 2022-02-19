19 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко занёс в черный список страницу жителей аварийного дома в переулке Кривошлыковском в Instagram. В социальных сетях горожане активно обсуждают случившееся и пытаются понять мотивы поступка главы администрации Ростова-на-Дону.

Всеволод Немов, , 08:22 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко занёс в черный список страницу жителей аварийного дома в переулке Кривошлыковском в Instagram. Теперь горожане не могут писать и комментировать сообщения сити-менеджера. Аккаунт был создан для того, чтобы люди могли держать связь с властями. В социальных сетях горожане активно обсуждают случившееся и пытаются понять мотивы поступка главы администрации Ростова-на-Дону.

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«А типа до этого был лицом к городу и горожанам», — заметила участница паблика «Ростов главный» в соцсети «ВКонтакте» Елена Д.

«Возможно, они ему гадости писали? Называли лягушкой и земляным червяком?» — предполагает April S.

«В паблике правительства Ростовской области блокируют жителей, в ЦУР Ростовской области — тоже, да и [глава региона] Василий Голубев этим постоянно грешит», — привела пример Алина К.

Василий Голубев Официальный портал правительства Ростовской области

«За Логвиненко ростовчане не голосовали, потому что выборов мэра города больше нет. Его «выбрала» узкая группа лиц на закрытом заседании», — напомнил участникам обсуждения Иван И.

Алексей Логвиненко Официальный портал городской думы и администрации города Ростова-на-Дону

«Может, там какая-то «выгодная инвестиция» от «очень серьёзных людей» горит?» — предполагает причину борьбы за аварийный дом Влада Б.

«С домом, конечно, жуть какая-то творится: люди на эмоциях, рядом перспективный к застройке пустырь. А почему нельзя открыто сказать про инвесторов и не предложить людям жильё в этом же районе, а не в микрорайоне Суворовском?» — задалась вопросом подписчица.

«По факту есть ущерб для жителей и выгода для будущего инвестора, ну, может быть, и город в лице кого-то что-то приобретет, но горожанам выгоды никакой нет даже теоретически», — отметил Сергей В.

«Нам же не показывают проект и не говорят, почему так упорно нужно это место. За неимением фактической информации можно что угодно додумывать. Как хорошее, так и плохое», — предположила участница дискуссии.

«Ничего удивительного. Всё как обычно в этой замечательной стране», — заметил Михаил Р.

«Решил таким образом проблему», — написала Анита З.

«Напишите президенту — он призывал чиновников общаться с народом в соцсетях. Покажите, как чиновник уважает президента и его просьбы. В администрации президента нормально и оперативно реагируют на самодурство чиновников в регионах», — предлагает Вера А.

«Место козырное. Неудивительно», — отметил Михаил О.

«Он должен заниматься проблемами своего населения, а ему не до людей», — заметил Макс Р.

«Не хочет решать, хочет только отжать», — высказал своё мнение Тагир В.

«Предлагаю всем его внести в чёрный список», — написал Александр Н.

«Ему бы только ларьки сносить», — считает Николай Ф.

«Логвиненко нужно выгнать. Для города не делает ничего», — сетует Сергей А.

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