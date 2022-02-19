Париж, , 00:45 — REGNUM Как сообщает журналист Игнацио Генуарди, 26-летний центральный защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Преснел Кимпембе входит в сферу интересов трех клубов Английской Премьер-лиги.

Преснель Кимпембе Кирилл Венедиктов

По данным источника, французский защитник интересен лондонским «Челси» и «Тоттенхэму», а также «Ньюкаслу».

В текущем сезоне Преснел Кимпембе принял участие в 28-ми матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.

Кимпембе выступает за «Пари Сен-Жермен» с 1 июля 2015 года после перехода из второй команды. Текущее соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает Кимпембе в 40 миллионов евро.