Нижний Новгород, 19 февраля 2022, 00:44 — REGNUM Нижегородская область 19 февраля направит два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью в Ростовскую область, которая первой принимает эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области добавил, что регион готов оказать помощь и другим субъектам РФ, куда прибудет самое большое число жителей Донбасса.
Региональное отделение партии «Единая Россия» открыло счет для сбора средств на приобретение товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения беженцев.