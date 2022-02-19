Луганск, , 00:39 — REGNUM Мощный взрыв прогремел в Луганске в ночь на 19 февраля, сообщает агентство Луганскинформцентр.

Взрыв Brett Neilson

На опубликованной видеозаписи видно, как город осветила ярко-желтая вспышка. От жителей начали поступать сообщения о крупном пожаре на газопроводе в районе поселка Малая Вергунка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня распространил информацию о том, что районы ряда населенных пунктов Лугкансой Народной Республики подверглись со стороны украинских вооруженных сил.

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