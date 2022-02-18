Луганск, 19 февраля, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в Луганске в ночь на 19 февраля, сообщает агентство Луганскинформцентр.

Brett Neilson Взрыв

На опубликованной видеозаписи видно, как город осветила ярко-желтая вспышка. От жителей начали поступать сообщения о крупном пожаре на газопроводе в районе поселка Малая Вергунка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня распространил информацию о том, что районы ряда населенных пунктов Луганской Народной Республики подверглись обстрелу со стороны украинских вооруженных сил.