Вашингтон, , 00:37 — REGNUM США будут использовать угрозу санкций исключительно как сдерживающий элемент и планируют ввести их только в случае якобы готовящегося вторжения России на Украину, но не раньше, чем это произойдёт. Такое заявление сделала в ходе брифинга 18 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как пояснила Псаки, команда по национальной безопасности рассматривает санкции как сдерживающий элемент. В случае, если их ввести сразу, они данную функцию теряют и тогда Россию, по мнению Псаки, уже ничто не остановит от «вторжения» на Украину.

Таким образом ответила пресс-секретарь Белого дома на вопрос о том, не планируется ли отказ от стратегии откладывания ввода санкций до начала возможного вторжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин назвал санкции Запада неизбежными.

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