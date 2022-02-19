Рим, , 02:05 — REGNUM Исследователи Антарктиды 10 лет наблюдали за скоростью роста цветов и пришли к неутешительному выводу об изменении климата. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

В Антарктиде Oceanbook.at

Исследователи из итальянского университета Инсубрии измеряли рост двух единственных видов антарктических видов цветковых растений в период с 2009 по 2019 год. После сравнения с данными за предыдущие 50 лет они обнаружили не только более плотное заселение суши растениями, но и повышающую с каждый годом скорость их роста.

«Мы начинаем видеть то, что похоже на радикальное изменение климата или, как минимум, поворотный момент», — пояснили ученые, — «это исследование дает нам первый комплексный набор данных о том, насколько быстро может расширяться растительное сообщество под влиянием климатических факторов».

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