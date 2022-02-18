Рим, 19 февраля, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Исследователи Антарктиды 10 лет наблюдали за скоростью роста цветов и пришли к неутешительному выводу об изменении климата. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Oceanbook.at В Антарктиде

Исследователи из итальянского университета Инсубрии измеряли рост обоих видов растущих в Антарктиде цветковых растений в период с 2009 по 2019 год. После сравнения с данными за предыдущие 50 лет они обнаружили не только более плотное заселение суши растениями, но и растущую с каждый годом скорость их роста.

«Мы начинаем видеть то, что похоже на радикальное изменение климата или, как минимум, поворотный момент, — пояснили ученые. — Это исследование дает нам первый комплексный набор данных о том, насколько быстро может расширяться растительное сообщество под влиянием климатических факторов».