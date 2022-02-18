Сантьяго, 19 февраля, 2022, 02:07 — ИА Регнум. Несмотря на то, что криптовалюты в Чили не признаны официальным платежным средством, число операций, в том числе и с недвижимостью, в стране неуклонно растет. Об этом сообщает чилийское информагентство EMOL.

Криптовалюта

Первая криптовалютная операция с недвижимостью была зафиксирована в ноябре, она касалась сделок в районе горнолыжных курортов вулкана Лайма и нацпарка Конгильо. Стоимость операций не разглашается, но известно, что цены на землю в районе колеблются от 20 до 60 миллионов долларов США.

Учитывая уровень чилийской инфляции, население предпочитает не хранить сбережения в локальной валюте, а сбережения, исторически накапливаемые в золотых резервах, постепенно уступают криптовалюте.

«Криптовалюту невозможно обесценить путем выпуска новых партий, кроме того, их сложнее, чем золото, экспроприировать, а также они значительно удешевляют процесс транзакции», — объясняет доктор информационных наук Папского католического университета Мартин Угарте.