Вашингтон, , 00:22 — REGNUM Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидерами стран НАТО и обсудил с ними ситуацию вокруг Украины, 18 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

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Беседа длилась почти час. В ней, помимо президента США, приняли участие лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии, а также руководство ЕС и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Соединенных Штатов объявила, что 18 февраля Джо Байден выступит перед американскими гражданами с речью, посвященной ситуации вокруг Украины.

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