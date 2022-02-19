Ростов-на-Дону, , 00:18 — REGNUM В Ростовской области развернут палаточный лагерь для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации Матвеево-Курганского района.

Палатка Andshel

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Уточняется, что палатки установят у автомобильного пункта пропуска Матвеев Курган. Их задействуют в случае необходимости перед отправкой мирных граждан Донбасса в стационарные пункты временного размещения.

ИА REGNUM сообщало, что, а Ростовскую область прибыли первые автобусы с жителями Донбасса, вынужденными покинуть свои дома. В связи с эвакуацией мирного населения в Ростовской области введён режим повышенной готовности. На Дону развернут до 10 тыс. мест.

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