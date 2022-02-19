Лима, , 02:08 — REGNUM Всемирный банк одобрил 18 февраля кредит в размере $100 млн для укрепления Национальной системы науки, технологий и инноваций Перу SINACTI. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

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Проект будет способствовать исследованиям в трех стратегических областях страны: климатических изменений, здравоохранения и цифровизации экономики. SINACTI планирует за счет полученных средств укрепить систему управления и институциональных реформ, человеческие ресурсы и генерацию знаний, а также передачу технологий между университетами, государственными исследовательскими организациями и частными компаниями.

Несмотря на значительный рост перуанской экономики за первую четверть 21 века, ее рост по-прежнему характеризуется низкой производительностью частного сектора, кроме того, она сильно зависит от экспорта сырья. Ограниченная производительность объясняется низким уровнем внедрения технологий и инноваций во всех отраслях, а также отсутствием квалифицированной рабочей силы.

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