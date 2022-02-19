Лестер, Великобритания, , 00:13 — REGNUM 18 февраля английский футбольный клуб «Лестер Сити» объявил о продлении контракта с португальским фланговым атакующим защитником Рикарду Перейрой. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, соглашение Перейры с «лисами» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Баннер футбольного клуба «Лестер» fourthandfifteen

В текущем сезоне на счету Рикарду Перейры один забитый мяч и две результативные передачи в девяти турах Английской Премьер-лиги сезона 2021/22. В остальных турнирах португалец сыграл в пяти матчах.

Рикарду Перейра выступает за «Лестер Сити» с 1 июля 2018 года после перехода из португальского футбольного клуба «Порту» за 22 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.