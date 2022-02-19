Бразилиа, , 02:09 — REGNUM Спасательные операции в бразильском штате Рио-де-Жанейро были приостановлены 17 февраля из-за возобновившихся проливных дождей, в то время как количество жертв стихии продолжает увеличиваться. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Ливень

На данный момент известно о 117 погибших и 116 пропавших без вести. Кроме того, сообщается, что новый оползень, сошедший 17 февраля, привел к эвакуации еще одного района в Петрополисе.

Губернатор штата заявил, что прошедший ливень был сильнейшим с 1932 года. Проливные дожди обрушились на Петрополис во вторник, за 2 часа метеорологи зафиксировали 240 миллиметров осадков, а в некоторых районах города — до 260 миллиметров, что превышает месячную норму февраля.

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