Рим, , 00:01 — REGNUM Власти Италии полагают, что санкции против России «в случае вторжения на Украину» должны затрагивать ограниченные отрасли экономики, заявил в пятницу, 18 февраля, премьер-министр Италии Марио Драги.

В частности, санкции не должны затрагивать энергетику, считает Драги.

«Санкции в области энергетики больше всего ударят по тем, что импортирует российский газ. У Италии, в отличие от других стран ЕС, есть только (импортируемый — прим. ИА REGNUM) газ и нет ни АЭС, ни угля. Мы окажется более уязвимыми», — отметил он.