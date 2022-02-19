Приштина, , 00:07 — REGNUM Власти Косово больше всего заботит эмиграция молодежи в Европу. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 18 февраля.

Миграция

Курти обещал, что правительство попробует решить эту проблему через борьбу с коррупцией.

«Нехватка рабочих мест, особенно для молодых кадров, повлияла на то, что молодежь покидает Косово. Борьбой против криминала и коррупции и установлением справедливой системы мы попробуем удержать молодые кадры в Косово», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Курти.

Напомним, что только в январе 2022 года около 48 000 граждан Косово подало запрос на получение рабочей визы в европейских странах.