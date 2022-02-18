Сантьяго, 19 февраля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Правительство Чили ввело 17 февраля чрезвычайное положение в четырех северных регионах страны для разрешения миграционного кризиса и вызванного им повышенного уровня преступности и ксенофобии. Об этом сообщает новостное агентство Merco Press.

Миграция

Меры были введены в регионах Арика, Паринакота, Тамаругала и Лоа. На патрулирование улиц и обеспечение безопасности было направлено более 100 полицейских и 672 военнослужащих.

Проблема возникла из-за возросшего числа нелегальных венесуэльских мигрантов, въезжающих в Чили из Боливии, причем приезжие становились не причиной, а жертвами возрастающей преступности. Нелегалы попадали под влияние торговцев наркотиками и людьми, а также становились жертвами всё возрастающей в их отношении ксенофобии. На сегодняшний день более 7% населения Чили составляют мигранты, причем возглавляют список беженцы из Венесуэлы. Далее следуют перуанцы, гаитяне и колумбийцы.