Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Переговоры глав государств G7 по вопросу Украины состоятся 24 февраля, сообщила 18 февраля журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки и Байден

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По её словам, американский президент Джо Байден 24 февраля проведёт виртуальную встречу с лидерами стран G7, «чтобы обсудить текущую ситуацию, касающуюся России и Украины».

Другой темой переговоров станут, отмечает Псаки, «приоритеты председательства Германии в Группе семи в этом году». Она добавила, что сейчас Байден ведёт беседу по телефону с «трансатлантическими лидерами».

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