Рим, , 23:39 — REGNUM Евросоюз ожидает наплыв беженцев с Украины «в случае вторжения России«, заявил в пятницу, 18 февраля, вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Разброс возможного количества беженцев он оценил очень широко — «от двадцати тысяч до более чем миллиона человек».

Кроме того, в настоящее время на Украине находятся около 20 тысяч граждан ЕС, и им может потребоваться помощь «в случае вторжения», добавил Шинас.