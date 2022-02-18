Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Российские власти, вероятно, стоят за кибератакой на Украине, которая произошла в начале недели, сообщила 18 февраля журналистам заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Энн Нюбергер.

Хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нюбергер «Мы считаем, что российские власти несут ответственность за масштабные атаки на украинские банки на этой неделе».

Она добавила, что её аппарат располагает техническими данными, которые связывают «инфраструктуру ГРУ с большим объёмом данных, передававшихся на IP-адреса и домены на Украине».

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Напомним, на Украине ряд сайтов государственного значения, в том числе минобороны, 15 февраля подвергся DDoS-атаке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Вашингтоне не определились с виновником кибератаки на Украине