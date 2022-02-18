Бразилиа, , 23:58 — REGNUM Четыре крупнейших банка Бразилии получили рекордную прибыль в размере 81,6 миллиарда бразильских реалов (15,87 млрд долларов США) в худший для страны 2021 год пандемии. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Бразильские реалы

Прошедший год был отмечен в истории Бразилии не только как смертоносный год пандемии, но и как год, в котором четыре крупнейших банка страны — Banco de Brasil, Bradesco, Itau и Santander — получили рекордную прибыль, в сумме достигшей 15,87 миллиардов долларов США, о чем свидетельствуют данные исследовательской компании Economatica, следящей за финансовым состоянием банковской системы страны на протяжении 15 лет.

Напротив, средние зарплаты бразильцев упали до рекордно низкого уровня с 2012 года, согласно данным выборочного исследования хозяйств, проведенного PNAD Continua. Хорошие показатели банков эксперты объясняют снижением на 40% расходов на резервы по кредитам, а также ростом кредитного портфеля, увеличением доходов от оказания услуг и валовой финансовой прибыли.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура Перу допросит экс-главу бразильской компании Odebrecht