Тбилиси, , 23:55 — REGNUM Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили обвинил службу государственной безопасности Грузии в крышевании международных преступных группировок, сообщает 18 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Григол Лилуашвили Ssg.gov.ge

Хабеишвили провел специальный брифинг рядом со зданием СГБ, на котором заявил, что главным местом совершения преступления является именно СГБ, глава которой Григол Лилуашвили осуществляют охрану сотен транснациональных преступных колл-центров в Грузии.

Хабеишвили назвал недавний арест правоохранительными органами пятерых человек по делу мошеннических колл-центров «показушными действиями». Хабеишвили заявил, что Лилуашвили и олигарх Бидзина Иванишвили зарабатывают на деятельности этих мошеннических организаций «миллиарды долларов», которые позже используют для провокаций и фальсификаций выборов.

По информации Хабеишвили, в отношении Иванишвили и Лилуашвили европейскими правоохранительными органами будут проведены следственные действия, и, предположительно, к этим людям будут применены санкции.

Напомним, что в Грузии в последние несколько месяцев были задержаны члены организованной преступной группы, занимавшихся международными мошенничествами при помощи колл-центров. Оппозиция считает, что глава грузинского СГБ может быть связан с этой преступной деятельностью.