Брюссель, 18 февраля, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Комиссар ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал 18 февраля сепаратистское Косово выполнить договор, который был достигнут в ходе переговоров с Белградом, и создать Сообщество сербских муниципалитетов.

European Parliament Жозеп Боррель

«Все соглашения в рамках диалога Белграда и Приштины при посредничестве ЕС были подписаны при участии всех сторон. ЕС постоянно напоминает обеим сторонам об их невыполненных обязательствах по диалогу и ожидает, что все соглашения будут полностью реализованы. Это также подразумевает и создание Сообщества муниципалитетов с сербским большинством», — процитировало агентство «Танюг» слова Борреля.

Напомним, что ранее пресс-секретарь ЕС Петер Стано заявил о том, что следующий раунд переговоров делегаций Белграда и Приштины состоится в Брюсселе 22 февраля.