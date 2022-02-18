Вашингтон, 18 февраля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Планы украинского президента Владимира Зеленского уехать с Украины, чтобы поучаствовать в Мюнхенской конференции по безопасности, обеспокоили американское руководство, передаёт 18 февраля NBC.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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Подчёркивается, что Зеленский хоть и временно, но покидает страну на выходные. В Белом доме добавили, что он на форуме встретится с американским вице-президентом Камалой Харрис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в то же самое время на Украине заявляют, что Россия готовит провокации, но что Киев при этом никакой агрессии не проявлял и не намерен инициировать.