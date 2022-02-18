Сочи, Краснодарский край, 18 февраля, 2022, 23:16 — ИА Регнум. 27-летний хорватский центральный защитник «Сочи» Матео Барач проведет вторую половину сезона в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды.

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч Урал — Сочи

В зимнее трансферное окно «Крылья Советов» покинул Силвие Бегич, вернувшийся в казанский «Рубин» из аренды в самарском клубе.

В текущем сезоне Матео Барач принял участие в десяти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых получил одну желтую и одну красную карточку.

За «Сочи» Барач выступает с 1 июля 2021 года после перехода из венского «Рапида» на правах свободного агента. Текущее соглашение хорватского защитника с клубом из Краснодарского края рассчитано до 30 июня 2023 года.