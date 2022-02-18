Приштина, Сербия, 18 февраля, 2022, 23:46 — ИА Регнум. На территорию Косово в 2021 году поступило на 37% меньше товаров, чем в 2017 году — до того, как сепаратисты в Приштине ввели стопроцентные пошлины на сербские товары. Такие данные 18 февраля опубликовала косовская таможенная служба.

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По их данным, в 2017 году в Косово поступило сербских товаров общей стоимостью 450 млн евро, в то время как в 2021 году стоимость товаров из Сербии составила 305 млн евро.

Косовские предприниматели и граждане заявили «Радио Свободная Европа» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что после отмены стопроцентной пошлины на сербские товары они не начали покупать их снова.

Напомним, что до 2018 года Сербия была главным поставщиком товаров в Косово. В ноябре 2018 года сепаратистские власти в Приштине ввели стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, чтобы «укрепить отечественное производство, экономику и государственность Косово».