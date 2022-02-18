Орел, , 22:59 — REGNUM Начальник отдела муниципального жилищного контроля управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла задержан в рамках расследования уголовного дела об обрушении наледи с крыши дома на подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин.

Сосульки Дарья Драй © ИА REGNUM

«В отношении него и иных должностных лиц проводятся следственные и процессуальные действия, следствие планирует избрание в отношении задержанного меры пресечения», — уточнили в СК.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в администрации города Орла, в ходе которых изъята имеющая значение для следствия документация.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля на улице Гостиной с крыши жилого многоквартирного дома обрушилась наледь, в результате травмы получил 16-летний подросток, он госпитализирован. Как установлено прокурорской проверкой, данный дом не находился в управлении. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности, его расследование занимается отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Прокуратура уже внесла представление мэру Орла.