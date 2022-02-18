Лилль, Франция, 18 февраля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. 18 февраля футбольный клуб «Лилль» в первом матче 25-го тура французской Лиги 1 2021/22 сыграет с «Метцем». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, а встреча пройдет в Лилле на стадионе «Пьер Моруа».

Losc.fr «Лилль»

Стартовые составы команд:

«Лилль»: Леонардо Жардим, Тьягу Джало, Свен Ботман, Габриэль Гудмундссон, Жозе Фонте, Жонатан Бамба, Шека, Анхель Гомес, Бенжамен Андре, Джонатан Дэвид, Бурак Йылмаз.

«Метц»: Марк-Орель Кайяр, Дилан Бронн, Фали Канде, Томас Делайн, Бубакар Куяте, Ибрагим Амаду, Бубакар Траоре, Фарид Булая, Венсан Пажо, Хабиб Майга, Луис Мафута.

На данный момент «Лилль», одержав девять побед и набрав 35 очков, занимает десятое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Метц» с двадцатью очками располагается на девятнадцатое позиции в зоне вылета.