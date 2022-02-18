Тбилиси, , 23:25 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обратился 18 февраля на своей странице в «Фейсбуке» с открытым письмом к нынешнему грузинскому президенту Саломе Зурабишвили.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Впервые я обращаюсь к Вам с письмом, и это не просьба о помиловании. Мне не на что жаловаться, потому что я не нарушал закон, а все обвинения и приговор сфабрикованы и совершенно необоснованны. Рано или поздно Страсбургский суд по правам человека определит мою невиновность. Вы, как француженка, не можете не знать, что выдвинутые против меня обвинения не признаются ни одной европейской страной и никем в цивилизованном мире», — заявил Саакашвили.

Саакашвили в своём обращении попросил Зурабишвили снять гриф «секретно» с расходов специальной службы государственной охраны и тем самым спасти от суда по обвинению в растрате государственных средств «достойного и благородного» бывшего руководителя президентской охраны Темура Джанашию.

«Госпожа президент, где у Вас гарантия, что завтра какое-нибудь несправедливое правительство не обвинит вас в вынесении помилования?! Вы сами заявили, что помилование зависит от президента. И если это так, то почему я осужден по делу о «помиловании»?! Где гарантия, что по истечении вашего срока Вас не будут судить так, как сейчас судят нас с Джанашией?!», — написал Саакашвили.

Напомним, что Саакашвили и Джанашию судят по так называемому «делу о пиджаках», обвиняя их в растрате значительных бюджетных средств в личных целях. Кроме того, Саакашвили заочно был осуждён за незаконное помилование убийц банковского служащего Сандро Гиргвлиани.