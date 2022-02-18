Москва, , 22:56 — REGNUM Указ о призыве находящихся в запасе российских граждан на военные сборы в 2022 году подписал 18 февраля президент РФ Владимир Путин. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

Сборы будут проходить в Вооружённых силах России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.

Напомним, в прошлом году указ президента о призыве на военные сборы пребывающих в запасе российских гражданах был подписан 26 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал указ о призыве на военные сборы пребывающих в запасе