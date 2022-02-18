Москва, 18 февраля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Указ о призыве находящихся в запасе российских граждан на военные сборы в 2022 году подписал 18 февраля президент РФ Владимир Путин. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Сборы будут проходить в Вооружённых силах России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.

Напомним, в прошлом году указ президента о призыве на военные сборы пребывающих в запасе российских граждан был подписан 26 апреля.