Турин, Италия, 18 февраля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. 18 февраля в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в первом матче 26-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Торино». Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Маттейс де Лигт, Хуан Куадрадо, Лука Пеллегрини, Алекс Сандро, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Денис Закариа, Альваро Мората, Пауло Дибала, Душан Влахович.

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Глейсон Бремер, Рикардо Родригес, Коффи Джиджи, Томмазо Побега, Саша Лукич, Йосип Брекало, Уилфрид Синго, Мергим Войвода, Роландо Мандрагора, Андреа Белотти.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Ассистенты главного судьи — Стефано Аласси и Алессио Толфо.

Последний матч «Ювентуса» с «Торино» завершился минимальной победой «старой синьоры» со счетом 1:0. Единственный мяч на 86-й минуте встречи забил новичок итальянского клуба Мануэль Локателли после передачи Федерико Кьезы.