Рим, 18 февраля, 2022, 22:48 — ИА Регнум. За пределами населенных пунктов Италии ездить на электросамокатах можно будет только по специально выделенным дорожкам, сообщили в министерстве инфраструктуры и транспорта в пятницу, 18 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

В ноябре 2021 года в Италии вступили в силу обновленные правила дорожного движения. Максимальная скорость движения электросамокатовбыласнижена с 25 до 20 км/час, в пешеходных зонах — до 6 км/час.

Вносить поправки в ПДД в части правил для электросамокатов власти Италии начали в начале 2021 года. В 2020 году, по официальным данным, в стране произошло более 100 «тяжелых» ДТП с участием этого вида транспорта.