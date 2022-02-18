Ростов-на-Дону, , 22:47 — REGNUM В Ростовскую область прибыли первые автобусы с жителями Донбасса, вынужденными покинуть свои дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 18 февраля.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В настоящее время границу Ростовской области уже пересекли более 80 автобусов. В первую очередь была организована эвакуация детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в связи с обострением ситуации в Донбассе и эвакуацией мирного населения в Ростовской области введён режим повышенной готовности. На Дону развернут до 10 тыс. мест для мирных граждан Донбасса, вынужденных покинуть Донецкую и Луганскую народные республики.

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