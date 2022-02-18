Рим, , 22:39 — REGNUM Власти Италии предполагают выделить еще 5,8 млрд евро на снижение тарифов на электричество и газ для граждан и предприятий, передают национальные СМИ в пятницу, 18 февраля, со ссылкой на источники в правительстве.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века после нескольких референдумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.