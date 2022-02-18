Страсбург, Франция, 18 февраля, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Трое депутатов Европейского парламента 17 февраля призвали к введению санкций против члена президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорада Додика и руководства Республики Сербской. В качестве причины они привели коррупцию и действия, направленные на подрыв конституционного порядка и суверенитета БиГ.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

Инициативу депутатов из Испании, Нидерландов и Хорватии министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят 21 февраля, передает телеканал РТС. Также на повестке дня их встречи окажется документ европейского внешнеполитического ведомства, в котором предлагается введение индивидуальных санкций против отдельных личностей в случае «одностороннего переноса компетенций с центральных органов власти на Республику Сербскую».

Документ предусматривает и возможность приостановления финансовой помощи Боснии и Герцеговине, если политическая ситуация «не улучшится» в короткий срок.

По словам Милорада Додика, позиция Европейского парламента по поводу БиГ докатывает, что европарламентарии не знают, что происходит в его стране и «оперируют ошибочной информацией, полученной, по всей видимости, из тех же СМИ, которые уже весь месяц каждый день анонсируют войну на Украине».

Напомним, что ранее парламент Республики Сербской принял решение о возвращений автономии ряда полномочий, которые решениями верховных представителей были переданы центральным властям в Сараево.