Ростов-на-Дону, , 22:34 — REGNUM В связи с обострением ситуации в Донбассе и эвакуацией мирного населения в Ростовской области введён режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 февраля.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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На состоявшемся заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение ввести в Ростовской области режим повышенной готовности. В целях организации работы по приему беженцев при правительстве Ростовской области создан оперативный штаб, уточнили власти.

ИА REGNUM сообщало, что глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник 18 февраля заявилиоб эвакуации женщин, детей и пожилых людей.

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