Москва, , 22:22 — REGNUM Московский ЦСКА подтвердил переход 23-летнего атакующего полузащитника «Ривер Плейта» и сборной и олимпийской сборной Колумбии U23 Хорхе Карраскаля. Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

ЦСКА

За аренду футболиста «красно-синие» заплатят 300 тысяч евро. В случае, если колумбиец сыграет в 50% матчей за ЦСКА, московский клуб будет обязан выкупить Карраскаля за 6 миллионов евро.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Хорхе Карраскаля в 6,2 миллиона евро. Соглашение футболиста с аргентинским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года.

В прошлом сезоне аргентинской Суперлиги 2021 Хорхе Карраскаль принял участие в 21-м матче за «Ривер Плейт», в котором отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.