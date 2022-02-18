Москва, 18 февраля, 2022, 22:22 — ИА Регнум. О кончине Народного артиста России Бориса Невзорова сообщают 18 февраля Вести FМ. Актёр скончался на 73-м году жизни.

Цитата из т/с «Журавль в небе». Реж. Сергей Комаров. 2018. Россия Борис Невзоров в роли авиаконструктора Спасского

По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, пока не известно, какого числа состоятся похороны. Прощание состоится в Малом театре. Отмечается также, что Невзоров был болен коронавирусом.

Напомним, Борис Незворов сыграл в десятках фильмов, в том числе в картинках «Россия молодая», «Жил-был Пётр», «Русь изначальная», «Дурак».