Белград, , 00:00 — REGNUM Инфляция в Сербии достигнет пика в феврале, а уже во втором квартале этого года начнет медленно снижаться. Такой прогноз озвучила председатель Национального банка Сербии Йоргованка Табакович 18 февраля.

Рост инфляции geralt

По словам Табакович, инфляция в Сербии в первом квартале 2022 года достигнет 7,9%. Такой уровень инфляции продиктован ценами на энергоносители и пищевую продукцию, отметила она.

«На это меры денежно-кредитной политики почти никак не влияют. Национальный банк Сербии не может снизить стоимость нефти или сельскохозяйственной продукции, это товар с биржи. Национальный банк может уменьшить влияние этих цен на стоимость другой продукции и услуг», — процитировал портал «Данас» слова Табакович.

Напомним, что ранее профессор экономического факультета Университета в Белграде Любодраг Савич высказал мнение, что инфляция в Сербии является следствием мирового экономического кризиса, и, по всей видимости, она будет продолжаться несколько лет.