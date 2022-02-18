Москва, 18 февраля 2022, 22:15 — REGNUM «Единая Россия» отправляет молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Сводная группа прибудет в Ростовскую область уже 19 февраля, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
В Ростовскую область выезжает группа молодежного актива «Единой России» под руководством заместителя руководителя фракции «Единой России», координатора партии по молодёжной политики Игоря Кастюкевича.
Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», Молодежки ОНФ и волонтерской роты.
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