Москва, 18 февраля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. «Единая Россия» отправляет молодежный актив в Ростовскую область для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Сводная группа прибудет в Ростовскую область уже 19 февраля, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Council.gov.ru Андрей Турчак

В Ростовскую область выезжает группа молодежного актива «Единой России» под руководством заместителя руководителя фракции «Единой России», координатора партии по молодёжной политики Игоря Кастюкевича.

«В координации с МЧС они оценят объём необходимой помощи, в первую очередь детям. Группа прибудет в Ростовскую область уже 19 февраля. После чего будет сформирована вторая часть группы из числа волонтеров, общей численностью более 200 человек», — сказал Андрей Турчак.

Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», Молодежки ОНФ и волонтерской роты.

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