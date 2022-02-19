Тирана, , 05:00 — REGNUM Пандели Майко, занимавший пост премьер-министра Албании в период Косовской войны, 18 февраля прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова о том, что в России проверяют сообщения о том, что наемники из Албании, Косово и Боснии и Герцеговины направляются на Донбасс.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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На своей странице в социальной сети Facebook Майко назвал «беспрецедентными» заявления Лаврова, сделанные в интервью для RT.

«Перед тем как посольство Российской Федерации даст объяснения, если оно даст… Индийский телеканал WION уже посвятил отдельную хронику национальной принадлежности добровольцев, помогающих Украине», «Мудрый человек без промедления делает то, что дурак делает в конце!» — заявил Майко со ссылкой на Макиавелли.

В своей публикации Майко опубликовал ссылку на видео о 17 тысячах иностранных добровольцах, проходящих обучение на территории Украины.

Напомним, в годы пребывания Майко у власти на территории Албании проходило обучение бойцов Армии освобождения Косово, при этом формально страна не участвовала в Косовской войне.

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