Тирана, , 05:06 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi 18 февраля сообщило о том, что в январе 2022 года торговый дефицит Албании на 7,7% сократился по сравнению с январем прошлого года и составил 164,8 миллионов евро.

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Всего Албания экспортировала товаров на сумму 286 миллионов евро, что на 47,5% больше, чем в январе 2021 года. Размер импорта за год вырос на 21,1% и составил 449 миллионов евро.

Причиной роста объема внешней торговли называют рост цен на международных рынках. Основными статьями албанского экспорта стали минералы, энергоресурсы, электроэнергия, строительные материалы, металл, текстиль и обувь.

Ключевым торговым партнером Албании остается Албания, на которую приходится 134 миллионов евро албанского экспорта и 110 миллионов евро импорта.

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