Донецк, , 22:06 — REGNUM Число жителей ДНР, которых планируется переправить в Россию в рамках эвакуации из-за угрозы украинского нападения, составит примерно 700 тысяч, сообщили 18 февраля в пресс-службе МЧС республики.

Флаг России и Донецкой Народной Республики (ДНР) Smdnr.ru

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Отмечается, что в 20:00 мск из ДНР выехали первые автобусы с эвакуируемыми жителями. Проводят эвакуацию МЧС ДНР и администрации городов и районов.

«Планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР», — говорится в сообщении. Отмечается, что первыми в Россию будут вывезены дети, женщины и люди пожилого возраста.

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